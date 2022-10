Noemi Bocchi è incinta di Totti? Potrebbe essere proprio così. Se non ora in un prossimo futuro a giudicare dalle parole di Alex Nuccetelli, pr e body builder romano amicissimo del Pupone. Nuccetelli lo dice al settimana Diva e Donna nel numero che sarà in edicola questa settimana.

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti?

L’amico di Francesco Totti, al settimanale Diva e Donna ha spiegato: “Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei. Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famiglia. Probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”.

“Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso, con Ilary è finita per sempre”

Il pr ha poi parlato della nuova vita dell’ex capitano giallorosso dopo l’addio a Ilary Blasi. Noemi e Francesco, come noto vivono in un appartamento a Roma Nord: “Noi amici storici ce lo siamo ripreso. Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso. In questo momento tornare con Ilary sarebbe impossibile. Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre”.

“Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata. Non so dicendo che sarà facile, anzi ci vorrà del tempo”.