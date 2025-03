Manila Nazzaro cambia look ancora una volta: nuovo colore e taglio di capelli in vista della bella stagione: ecco la trasformazione.

Ex Miss Italia, Manila Nazzaro è tra i personaggi tv più apprezzati dal pubblico. Ha lavorato in diversi programmi tv e ha partecipato anche ad una recente edizione de Il Grande Fratello Vip dove ha mostrato il suo lato più vero e ha rivelato dettagli della sua vita privata. Manila è una donna con un vissuto non facile, ha infatti ha alle spalle un matrimonio fallito con Francesco Cozza da cui ha avuto i due figli Francesco e Nicholas, e in seguito ha avuto una relazione importante con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

I due erano prossimi a sposarsi, ma alla fine hanno scelto di allontanarsi. Non sono riusciti a superare le incomprensioni e hanno preso atto che il loro amore era al capolinea. Oggi Manila ha rivoluzionato la sua vita: è sposata con Stefano Oradei, ex coach di danza di Ballando con le stelle, e attualmente lavora in radio. E’ una donna decisamente diversa da qualche anno fa. è più istintiva, non teme i cambiamenti e si lascia andare all’emozioni.

Con Oradei ha trovato l’amore vero, è certa che è l’uomo giusto per lei. I due appaiono spesso insieme sui social e non mancano di ribadire ai fan quanto si amano. Manila è molto attiva in rete e ha un rapporto diretto anche anche con i fans con cui interagisce appena ne ha l’occasione. Recentemente si è mostrata dal parrucchiere. Ha condiviso un video dove rivela il cambiamento d’immagine che ha scelto in vista della bella stagione. La Nazzaro ha rinunciato al biondo deciso e ha optato per un look decisamente rivoluzionario: ecco come è apparsa.

Manila Nazzaro dice addio al biondo deciso: nuovo look

Le immagine di Manila Nazzaro dal parrucchiere hanno avuto un immediato riscontro. L’ex gieffina ha tagliato i capelli e ha optato per un bagno di colore più luminoso. Ha tuttavia abbandonato il biondo per un castano chiaro con riflessi di luce: “Un po’ di luce ci sta con la nuova stagione”, questa la didascalia che accompagna il video.

Manila ha condiviso tutte le fasi del trattamento e alla fine si è detta entusiasta del risultato ottenuto. Anche il marito Oradei non ha mancato di commentare le immagini: “Ma quanto e’ bella mia moglie”. Diversi anche i pareri dei fans che hanno approvato la scelta di Manila di mantenere la nuance chiara:

“Ehehehehe amore lo lo sspevooo. Noi eterne bionde, non saremo mai more. Stai benissimo anche così “ ha commentato un utente. E ancora: “Stupenda, mi sei sempre piaciuta dalla prima volta che ti ho visto al Grande Fratello”. C’è anche chi sostiene che la tonalità di biondo scuro non stia bene alla showgirl: “Colore anonimo non ti valorizza.”