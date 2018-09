ROMA – Niente nozze per Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Miss Italia. La bellissima ha confermato la fine della sua relazione con il personal trainer Matteo Milioti a un passo dall’altare: i due si sarebbero dovuti sposare il prossimo 4 maggio. “E invece quel giorno sarò libera – ha detto scherzando al magazine di Uomini e Donne – Anzi, vogliamo organizzare qualcosa?”.

Per la 32enne originaria di Milazzo, è stata un’estate difficile. “Io ero innamoratissima di lui – racconta – al punto tale che dopo un anno di convivenza, mi sono seduta con un calendario alla mano e ho scelto una data”. Un giorno particolarmente significativo per l’ex tronista perché coincide con l’anniversario della scomparsa di sua sorella Alba, vittima di un incidente stradale.

“Pensavo di aver trovato la persona giusta – ha spiegato ancora – quella che avrebbe coronato il mio sogno. Quella che avrebbe condiviso con me il giorno più importante della mia vita. Desidero fin da bambina di indossare l’abito bianco. E invece puff … tutto è finito come una bolla di sapone. E ora dico “meglio prima che dopo”…”

E così Anna ha interrotto i preparativi per le nozze e in questi mesi ha provato a rialzarsi. “Sono passati due mesi e mezzo, è stata un’estate difficile, è finita una storia importante. Non ti nascondo che ho passato giornate chiusa in casa con il telefonino tra le mani a leggere e rileggere messaggi, a guardare le nostre foto, ma poi è’ è il tempo che è il migliore dei medicinali… Come alla fine di ogni tunnel arriva sempre la luce. Ora come ora sono single e pronta per vivere, conoscere persone, uscire, anche se non ho poi tutto questo tempo libero”.