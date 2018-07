Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Con Gemma Galgani..."

ROMA – “Non ho ancora deciso. Vedremo”. Così Giorgio Manetti, personaggio di punta della versione Over di Uomini e Donne, risponde alla domanda sulla sua permanenza anche nella prossima stagione.

Il bel fiorentino si racconta in esclusiva per il settimanale ORA.

Tanti i temi toccati, per esempio la sua relazione ricca di colpi di scena con Gemma Galgani con cui esclude un ritorno di fiamma: “Mi dispiace deludere i lettori e tutti coloro che si sono appassionati alla nostra storia, ma sinceramente io all’orizzonte non vedo nessun riavvicinamento. Forse sarà perché a una certa età la vista cala”.

Le parole più belle però Giorgio le dedica a Maria De Filippi e sembrano frasi che raccontano di un addio imminente. “Non ho un rapporto di confidenza con Maria ma posso dirvi, dal profondo del mio cuore, quello che penso di lei: è semplicemente una donna meravigliosa, carismatica, professionale, sensibile e intelligente. Sicuramente una donna non comune, alla quale devo dire grazie per avermi sempre dato la possibilità di partecipare al suo programma, Uomini&Donne. La stimo molto”. Nel futuro di Manetti la recitazione, un suo grande sogno che spera di realizzare a breve: “Ammetto che mi piacerebbe molto poter esprimere quello che sento, quello che ho dentro davanti a una cinepresa. Chissà se a qualcuno verrà in mente di darmi almeno una possibilità”.