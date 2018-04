ROMA – Marco Firpo, cavaliere del trono Over di Uomini e donne, è assente dal programma da due mesi per una operazione d’urgenza a cuore aperto.

Il cavaliere ed ex fidanzato di Gemma Galgani si era recato in ospedale per un semplice controllo, come svelato da un suo amico al settimanale Diva e Donna, ma qualcosa non andava. I medici lo hanno così trattenuto e lo hanno operato d’urgenza: “L’hanno trattenuto e operato d’urgenza il giorno stesso. L’intervento è durato 10 ore e per fortuna ora non è più in pericolo: sta facendo riabilitazione”.

Per il cavaliere si tratta del secondo intervento, dopo quello di luglio scorso, quando ancora frequentava Gemma Galgani, che gli era rimasta molto vicina e lo ha aiutato. Firpo per ora dovrà rimanere a riposo e si sta sottoponendo ad una lunga riabilitazione in una clinica a Camogli, per poi tornare a Uomini e donne alla ricerca dell’anima gemella.