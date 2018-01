ROMA – C’è del tenero tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti del trono over di Uomini e donne? Questa la domanda che circola in rete dopo la notizia della separazione dell’opinionista del programma di Maria De Filippi dal marito Chicco Nalli. Che tra Tina e Giorgio, protagonista della tormentata storia con Gemma Galgani, ci fosse un’amicizia è noto ma ora alcuni rumors sostengono che gli incontri tra i due si sono intensificati.

Il sito Blasting News riporta le indiscrezioni apparse sul settimanale Spy, secondo cui la bionda opinionista di Uomini e donne il cavaliere fiorentino si frequenterebbero in gran segreto da dopo la separazione e ben lontano all’occhio della telecamera:

“Sembra che in questi ultimi giorni, la bionda opinionista ed il Cavaliere conosciuto da tutti come “il gabbiano” siano stati avvistati insieme in un noto ristorante di Viterbo e in seguito alle Terme, dove si sono goduti un pomeriggio di pieno relax. Chi segue il programma di Maria de Filippi, è sicuramente al corrente di un tentativo di riavvicinamento a Giorgio da parte della Dama torinese, Gemma Galgani.

Il fulcro del trono Over di #Uomini e donne, infatti, è negli ultimi anni costituito dal rapporto d’amore e odio tra la Galgani ed il gabbiano; rapporto che ha reso Gemma, bersaglio di molteplici frecciate da parte dell’esuberante Tina Cipollari. Se quanto riportato dal settimanale Spy venisse confermato, si spiegherebbe anche il motivo di tanto rancore che la bionda opinionista di Uomini e Donne ha sempre manifestato nei confronti di Gemma, uscendo anche in più occasioni fuori dalle righe”.