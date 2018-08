Uomini e Donne, Valentina Dallari: “Ho rischiato di morire perché…”

ROMA – Valentina Dallari, ex protagonista di “Uomini e Donne”, confessa di aver a lungo combattuto contro l’anoressia:

"Un giorno – ha spiegato in un'intervista al settimanale "Nuovo" – mia sorella ha deciso che era ora di smettere, mi ha preso e mi ha portato in varie strutture. Mi hanno detto che nelle mie condizioni fisiche era necessario il ricovero".

Il percorso di cura è durato otto mesi, ma Valentina ancora non si sente sicura: “Mi sento sempre sul filo del rasoio. So solo che voglio riprendermi tutto quanto con gli interessi. Quando arrivi in clinica ti senti un alieno. Sei circondato dalla malattia. Lasci casa tua e abiti lì per un tempo indeterminato. Le sfide sono i pasti e la bilancia lunedì mattina”. Ora Valentina vorrebbe aiutare chi sta lottando contro l’anoressia: “Vorrei aiutare chi soffre di questa patologia. Spero di far capire che c’è sempre una possibilità per andare avanti”.