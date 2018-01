ROMA – Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e donne, ha confessato ai suoi fan che sta per entrare in una clinica per disturbi alimentari. Da tempo sui social network le sue foto sempre più magra preoccupavano i suoi fan e ora la Dallari ha confermato le voci e ha detto di essere pronta a farsi aiutare.

Il sito Blasting News scrive che la decisione di Valentina di raccontare il suo dramma personale è arrivata dopo la pubblicazione di alcune sue immagini su Instagram, in cui l’eccessiva magrezza ha sollevato diversi dubbi sulla sua salute. Le foto hanno scatenato non solo i commenti preoccupati dei suoi fan, ma anche quelli degli hater che l’hanno accusata di essere anoressica: