ROMA – Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è stata ad un passo dalla partecipazione a Temptation Island Vip.

Stando ad una discussione nata su Instagram, sembrerebbe che Valentina Ferragni e Luca Vezil (il fidanzato, un influencer) siano stati contattati per partecipare a Temptation Island Vip. L’indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parpiglia che, rispondendo ad un utente, con una stories su Instagram, ha rivelato che la coppia sarebbe stata perfetta per il reality prossimamente in onda.

Valentina e Luca, infatti, hanno dovuto rinunciare a questa opportunità. Il motivo? Le nozze dei Ferragnez. Le registrazioni di Temptation Island Vip, infatti, sono iniziate in questi giorni e, certamente, Valentina Ferragni non si sarebbe mai potuta assentare in questo periodo dell’anno.

In qualche modo, comunque, il matrimonio dei Ferragnez ha dato visibilità alla coppia Ferragni-Vezil che, magari, sarà scritturata per un futuro reality.