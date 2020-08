Valentina Ferragni risponde agli hater: “Non rappresento la perfezione, sono imperfetta e lo accetto”

Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ha risposto agli attacchi di body shaming che spesso riceve sui social: “Io grassa? Non mi sento sbagliata”.

Non è la prima volta che Valentina Ferragni riceve messaggi da parte degli hater. La sua risposta contro le critiche sul suo fisico è stata apprezzata dalla stragrande maggioranza della Rete.

“Mi dispiace che la mia normalità sia considera come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi”.

Poi manda un messaggio: “Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra ma di fatto mi godo la vita (…) A volte capita che qualcuno mi fermi per strada e mi chieda una foto quando sono struccata. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo, perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale non mi piaci”. Magari non rappresento l’idea di perfezione ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza…”.

Un post, quello di Valentina Ferragni contro gli hater, che ha fatto il pieno di like e che in molti hanno condiviso. (fonte INSTAGRAM)