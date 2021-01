Valentina Fico, chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte: “Lo incoraggio sempre in privato”

Chi è Valentina Fico, l’ex moglie del premier Giuseppe Conte che oggi in una intervista rilasciata via mail al Corriere della Sera ha commentato il discorso dell’ex coniuge alla Camera per la fiducia. “Lo incoraggio sempre in privato”, dice.

Valentina Fico ha apprezzato le parole dette dal presidente del Consiglio, “il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica”. Il loro rapporto, anche una volta finito il matrimonio, è rimasto buono.

Chi è Valentina Fico, ex moglie di Giuseppe Conte

Valentina Fico 46 anni ed è componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato, nonché madre di Niccolò, 14 anni, avuto dal premier Conte. Il padre di Valentina Fico è il direttore del conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Nonostante la fine del matrimonio il rapporto tra la coppia è ad oggi buono. Inoltre Conte è molto legato al figlio con cui divide la passione calcistica. Entrambi sono grandi tifosi della Roma.

L’ex moglie di Conte ha anche espresso un giudizio su Matteo Renzi, dichiarando che all’inizio della sua carriera politica le piaceva. Adesso però il gradimento del leader di Italia viva sembra calato, dato che la Fico ha piegato che per sua natura non apprezza “le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dove pure in un certo grado sono fisiologiche. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani”.

Giuseppe Conte e l’attuale compagna Olivia Paladino

Oggi Conte, dopo la fine del matrimonio, ha una compagna che si chiama Olivia Paladino, una donna riservata così come lo stesso Conte. I due effettivamente sono apparsi insieme sotto i riflettori, soltanto in pochissime occasioni.