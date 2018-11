NAPOLI – Il vicepremier leghista Matteo Salvini nel mirino della pornostar Valentina Nappi. Nappi, 27 anni, su Twitter si spinge a fare una battuta oscena sul ministro dell’Interno.

“A quelli che tifano Napoli ma votano Salvini bisognerebbe togliere la possibilità di vedere le partite!”, ha scritto su Twitter la Nappi. Un utente le ha scritto: “Ca*** stai parlando di me. Comunque ti voglio un mondo di bene lo stesso”. Al che Nappi ha replicato: “Io no: da oggi in poi segati su Salvini”.

Non è la prima volta che Salvini viene attaccato dalla pornostar. “Salvini crea odio tra gli italiani. Io vorrei l’africanizzazione dell’Italia. E comunque sono loro che fanno una vita di merda, gli immigrati, non noi”, aveva detto in una intervista a La Zanzara su Radio 24. Te lo faresti?: “No, piuttosto non scopo più. Piuttosto mi faccio togliere il clitoride e me la faccio cucire, mi faccio infibulare. Non mi piace utilizzare politicamente la fi*a, ma in questo caso sì”.