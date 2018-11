ROMA – Valentina Vignali e la dieta Auschwitz. Il post di Instagram della giocatrice di basket, modella e influencer aveva una frase che ha scatenato l’indignazione degli utenti dei social. “La dieta Auschwitz non la faccio manco se mi pagate” ha scritto in un post con la foto della cucina. Un commento, poi, rimosso con annesse scuse.

“Lei è Valentina Vignali, influencer molto famosa con quasi 2 milioni di follower su Instagram – ha scritto Daniele Regard, esponente della comunità ebraica romana sulla sua pagina Facebook – Oggi parlando di diete ha tirato fuori questo commento da vomito. Il problema non è solo la sua totale ignoranza becera, ma che giovanissimi che la seguono leggano una cosa simile, banalizzandola”.

“Ecco signorina Vignali, spero che le arrivi questo messaggio: ad Auschwitz le persone morivano di fame perché trattate peggio delle bestie. Erano lì per il solo fatto di essere considerate diverse. Lei non lo sa o forse lo sa ma è così idiota da usare Auschwitz per farsi pubblicità. Spero con tutto il cuore che chi la segue – conclude – non la prenda come esempio perché quello che manda è un messaggio drammaticamente sbagliato. Influencer de che?”.