ROMA – La cestista e influencer Valentina Vignali, intervistata a “Un giorno da Pecora” su “Radio Uno”, ha dato il suo giudizio sull’attività social del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo lei Salvini è impegnato molte ore sui social? “Penso di si, gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a tutti e interagire con le persone”.

Lei però ha il doppio dei suoi follower: quasi due milioni. Come potrebbe fare il Ministro dell’Interno a raggiungerla? “Forse dovrebbe lavorare un po’ di più sul ‘lato B’ per aumentare i suoi followers…”, ha scherzato la Vignali. La stessa Vignali in precedenza aveva spiegato che ad esser apprezzati su Instagram sono “tendenzialmente i post in cui si vede un po’ di lato B, insieme ai post legati al cibo, che funzionano molto”. Se lei entrasse in politica, crede che quei due milioni di follower la voterebbero? “Credo di si, mi voterebbero”.