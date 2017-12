ROMA – Valentino Rossi non è più su piazza. A rubargli il cuore e gli occhi sarebbe stata Francesca Sofia Novello, top model testimonial per molti marchi famosi e volto noto in tv grazie alla trasmissione di Piero Chiambretti.

Il Dottore e l’ex ombrellina del Moto Gp si sarebbero incontrati lo scorso weekend, quando Francesca è stata ospite di Valentino al Ranch di Tavullia per l’ormai classica 100km dei campioni. Nessuna conferma ufficiale, ma alcuni indizi lasciati su Instagram dalla bella top model di Arese hanno scatenato i gossip.

Nelle storie di Instagram, Francesca ha infatti pubblicato foto e video dal Ranch, mentre si intratteneva in compagnia delle fidanzate “ufficiali” di altri piloti impegnati in gara.

Chiusa dopo 4 anni la storia con Linda Morselli, Valentino Rossi è rimasto a lungo (da inizio 2016) non accompagnato. Che la top model divenuta famosa per la sua straordinaria somiglianza con l’attrice mito Brooke Shields, sia riuscita a fare breccia nel suo cuore?