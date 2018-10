ROMA – “Ivan mi piace e io credo, vivo, mi nutro d’amore”. Lo dice Valeria Marini, intervistata dal settimanale “Chi”, dove posa con il tentatore conosciuto a “Temptation Island Vip”, Ivan Gonzales.

“Non so che cosa ne sarà di noi – dice Valeria Marini – ma oggi è una bella frequentazione. Chi non mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo che cosa succederà”.

Ma Ivan subito tira il freno a mano: “È stato un piacere fare questa copertina di Chigrazie di tutto cuore a tutti per i vostri complimenti. Chiarisco questo dubbio, Valeria e io non siamo una “coppia” ma sì siamo super amici stellari, ho vissuto un bel percorso con lei, le voglio benissimo e io ci sarò per lei sempre. Baci stellari”.