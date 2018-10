ROMA – Intervistato dal settimanale “Chi”, Valerio Merola, uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, confessa: “Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che a lei non fa piacere che venga citata, è una nostra storia giovanile, ma è davvero l’unica che avrei voluto sposare, Bianca è straordinaria in tutto”.

“Penso che abbia giocato la sua percezione che non fossi ancora pronto per una storia seria – spiega Merola al settimanale – Lei allora mi aveva reputato un farfallone. E pensi che quella era l’unica volta in cui non lo volevo essere, ma lei non mi ha creduto. Il destino a volte gioca questi scherzi, è beffardo”.

Merola, che è appena stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, subisce ancora il fascino dell’ex direttore del Tg3. “E’ sempre lei, ha un fascino unico, sprigiona bellezza e bellezza intellettuale, è attraente, sempre. È proprio vero, come diceva D’Agostino, che è una che combina le antitesi dell’essere donna”.