MILANO – Imbarazzo per Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. La figlia Rebecca pare si sia follemente innamorata di un volto noto di Mediaset [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e antagonista in una delle battaglie più controverse condotte dal padre.

Lui è Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato a Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Laura Molina. Alessandro e Rebecca fanno coppia fissa da diverse settimane e sono stati avvistati insieme qualche sera fa a Milano, all’esclusivo party di compleanno di Francesco Monte, all’Armani Privé.

Lo stesso Monte che nei mesi scorsi è stato letteralmente bersagliato dal tg satirico e in particolare da Staffelli per lo scandalo canna-gate. Striscia La Notizia, è cosa arcinota, si è presa particolarmente a cuore la vicenda nata dopo che Eva Henger aveva accusato Francesco Monte di aver portato della droga in Honduras.

A difendere spesso l’amico si è prodigato proprio Alessandro Basile, che ospite di Barbara D’Urso ha più volte ribadito l’impossibilità, a suo avviso, che l’ex tronista possa aver fatto ciò di cui veniva accusato.

Insomma un bel conflitto di interessi nella famiglia Staffelli. E guarda caso, la scorsa notte, nessun Tapiro è arrivato alla festa di Francesco Monte.