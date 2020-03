ROMA – Daniela Martani sembra particolarmente convinta della sua tesi sul coronavirus, esternata pochi giorni fa quando disse, in una intervista a La Zanzara, che “i vegani hanno meno possibilità di essere contagiati” in quanto “il sistema immunitario di un vegano è molto più elevato rispetto a chi mangia carne”.

Nelle ultime ore l’attivista vegana ha avuto uno scontro via Twitter con Roberto Burioni. La Martani ha contestato il virologo, asserendo che la vitamina C e la vitamina D siano importanti contro il coronavirus riprendendo la teoria di Stefano Montanari. Qualcuno però ha avuto da ridire per le critiche mosse nei confronti di Burioni. “Se sfortunatamente ti infetterai, curati con le arance”, le ha scritto un utente di Twitter. Pronta la replica: “Non mi infetto, sono vegana”.

A chi le ha fatto notare di aver detto un’inesattezza, perché ci sono anche persone vegane che sono state contagiate dal Covid-19, l’attivista ha spiegato di essere “andata su e giù per Milano per tutto il mese di febbraio. Sono andata in ospedale da mia madre per un intero mese durante il picco del virus e sto bene, quindi…”.

Nella discussione è così intervenuto anche il giornalista di Panorama Francesco Canino, che ha provato a far notare a Daniela Martani il messaggio sbagliato che sta diffondendo sul coronavirus: “Ma ti rendi conto della gravità delle cose che scrivi?”. La donna, ribadendo le sue convinzioni, ha risposto al giornalista citando Ippocrate: “In un mondo carnista, la verità è dura da accettare e capisco. Persone illuminate hanno detto: ‘fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo’. Ippocrate, 300 a.C. Le proteine animali sono la causa di quasi tutte le malattie non trasmissibili, che lo accettiate o no”. (fonte TWITTER)