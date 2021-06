“Non sono la mantenuta di Amedeo Goria“. A ribadirlo con forza è Vera Miales, dopo gli insulti ricevuti riguardo alla loro relazione. Tra il giornalista e la modella ci sono 31 anni di differenza e in molti hanno messo in dubbio la veridicità del loro amore, specie quando Goria ha affermato: “Con Vera facciamo l’amore anche 5 volte al giorno”.

In una intervista a Fanpage.it però Vera Miales rispedisce al mittente tutte le etichette e le critiche ricevute. “Se mirassi ai soldi – dice – non starei con un pensionato”.

Vera Miales, chi è la fidanzata di Amedeo Goria

Classe 1984, Vera Miales ha 36 anni: 31 in meno di Amedeo Goria, che ne ha 67. A Fanpage la modella e barista si racconta così: “Nel 2004 sono partita dalla Moldavia e con un viaggio difficilissimo sono arrivata in Italia. Non sapevo né leggere, né scrivere in italiano. All’inizio ho lavorato in un ristorante con mia madre: lavavo i piatti, pulivo i bagni. Dopo un anno ho capito che non era la vita che volevo fare”.

“Ho studiato come estetista. A 23 anni ero già socia al 50% di un centro estetico. Poi ho fatto anche tre lavori al giorno. E adesso gestisco un bar con mia madre. Mi ha insegnato tutto lei. È divorziata da mio padre da vent’anni. Lui non mi ha mai dato una mano e non mi è stato vicino nei momenti difficili”.

Vera Miales lo dice con orgoglio: “Mi sono sempre data da fare, sono fiera di dove sono arrivata. Amo lavorare e posso tranquillamente fare la bella vita con o senza Amedeo”.

Vera Miales e Amedeo Goria, come si sono conosciuti

Sempre a Fanpage Vera Miales rivela di aver incontrato il suo Amedeo Goria su Instagram. “Ho messo un like a una foto e mi ha scritto – racconta – per chiedermi se conoscessi Lory Del Santo, visto che avevo pubblicato uno scatto insieme a lei”.

“Poi abbiamo parlato di arte, della vita. È molto colto, starei ore ad ascoltarlo. Ci siamo scambiati i numeri e alla fine ci siamo incontrati. Sono andata a trovarlo a Roma. La prima volta che ci siamo visti non c’è stato niente, non ci ha provato, è stato un galantuomo”.

Vera Miales e la passione con Amedeo Goria

Quindi la modella ha voluto chiarire anche la storia del “sesso 5 volte al giorno”, ostentato da Amedeo Goria.

“È vero, è capitato – spiega – Se io lavoro tutti i giorni e ci vediamo solo nel weekend, è normale che ci sia la passione, l’amore, la complicità. Insomma, la voglia si accumula”.

“È un po’ un rapporto a distanza il nostro – prosegue – Io sono contenta che quando ci vediamo stiamo sempre attaccati perché questo vuol dire che non va in giro con le altre. Ovvio, non è che ogni volta che vado da lui lo facciamo cinque volte al giorno. Ma confermo che c’è questa forte attrazione”.