ROMA – “lo e Geppy abbiamo un rapporto complicato. Per lui ho lasciato il compagno con cui stavo da sei anni e dal quale ho avuto tre figli. Siamo sempre stati innamoratissimi, ma a causa della sua gelosia ci siamo presi e lasciati più volte”.

La storia fra Aida Yespica e Geppy Lama è finita, come ha fatto sapere la stessa showgirl, ma durante il GfVip, quando ancora erano fidanzati, lui avrebbe avuto un ritorno di fiamma con la sua ex, la corteggiatrice Veridiana De Moraes, ex corteggiatrice di Uomini e donne: “Prima ancora che lei baciasse Jeremias – ha raccontato a “Vero” – Geppy mi chiese di raggiungerlo, gli dissi di no e venne lui da me. Quella sera facemmo l’amore. A lei non l’ha detto. Quando Aida è uscita dalla Casa gli ha chiesto se aveva fatto il bravo e lui ha risposto di sì. Solo due sere prima, invece, Geppy e io siamo stati insieme a casa mia”.