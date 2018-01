ROMA – Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ospiti di “Verissimo” insieme a Francesco Moser che mette decisamente in imbarazzo il figlio che ha conosciuto la sorella di Belen al Grande fratello Vip. L’opinione di papà Francesco è schietta e sincera: per lui, suo figlio e Cecilia sono due fannulloni troppo presi dalla vita mondana.

La coppia è la prima a parlare con la conduttrice Silvia toffanin. I due spiegano che nel futuro prossimo non c’è il matrimonio. La Toffanin chiede: “Vi sposate?”. Cecilia: “Non è nei miei progetti, mi piace solo la festa, si può fare solo la festa?”. “Facciamo la festa dell’amore” risponde lui. La sorella minore di Belen ammette di essere felice perché “con lui c’è molta complicità, mi diverto tanto e non ho mai provato una cosa del genere prima”. Poi conferma: “Il matrimonio? No, aspettiamo qualche anno, ora me lo voglio godere come fidanzato perché una volta che abbiamo il figlio, lo metto da parte”. Moser spiega più o meno lo stesso: “Sono molto innamorato, ma sposarmi non è nei miei progetti, magari un bimbo”. ”

Subito dopo è la volta del padre di Ignazio che esordisce così: “Sì è già venuta a casa e le ho detto che la porteremo a lavorare nei campi se dovesse venire su. Può venire anche alla vendemmia”. La battuta si trasforma in una standing ovation del pubblico a suo favore. A questo punto la parte più dura dell’intervista. La Toffanin chiede all’ex ciclista “come vede la coppia”. Moser risponde: All’inizio non era molto contento”. E lui ripete: “Beh, perché tutto di un colpo così… speriamo che vada avanti per loro. Io non voglio e non posso fare l’arbitro. Io sarei stato contento se Ignazio avesse continuato a correre, ma faceva fatica, richiedeva sacrificio e invece lui quando rientrava dagli allenamenti se ne andava in discoteca. Io invece dopo 4 ore di allenamento andavo a dormire e ricominciavo alle sei della mattina dopo. Gli ho detto più volte: o corri oppure smetti”.

Silvia Toffanin prende in giro Ignazio nel frattempo diventato paonazzo. Accanto a lui, Cecilia fa intanto delle smorfie nervose: “Ignazio ma ti sta dando del lavativo”. E lui con voce flebile, risponde: “Per lui se non corri e vinci o non lavori nei campi sei un lavativo. Devi rientrare in una di queste due categorie”.

Moser senior piazza un altro colpo: “Lui sarebbe quello che deve prendere in mano l’azienda, ha il diploma di perito agrario e sarebbe già pronto. L’altro figlio deve fare un corso, quindi toccherebbe a lui”. Moser fa un’unica apertura: “Ho detto che insegnerò a Cecilia a sciare e andare in bicicletta” aggiungendo poi che “non è possibile, con gli orari non ci troviamo. Lei la mattina dorme”.

L’ultima domanda della Toffanin aggiunge Allora, benediciamo la coppia?” chiede la Toffanin e Moser: “Non sono un prete, adesso sono innamorati, vediamo in seguito”. Ignazio e Cecilia aggiungono stizziti: “Non ce la fa proprio”. “Sicuramente non verrò a piangere da te se mi lascia” (clicca qui per vedere il video).