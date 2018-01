LONDRA – Veronica Valle, modella ed ex del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, rivela dettagli scomodi della loro relazione: “Mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa, ha una doppia personalità”.

Valle, 26 anni, ha raccontato che Hamilton la “prendeva in giro per il mio aspetto fisico, è come dottor Jekyll e Mister Hyde”, riferisce il Corriere della Sera.

La loro storia, iniziata tre anni fa, durò solo pochi mesi, ma i ricordi belli non sono molti: “All’inizio era dolce con me, poi ha iniziato a mostrare il suo vero carattere”.

Valle ha raccontato del loro viaggio verso New York a bordo del jet privato di lui. Ad un certo punto Hamilton si sarebbe arrabbiato con il pilota perché questi aveva usato la toilette del jet: “Ha iniziato a urlargli contro, voleva licenziarlo”.

Molte erano anche le offese che destinava a lei: “Se ero la prima a prendere da mangiare, mi diceva “Guardati, sei così grassa”. E le altre persone ridevano di me”. La loro relazione è durata pochi mesi, lui però ha continuato ad andarla a trovare alle Barbados, fino a che lei non ha “capito che mi stava usando solo per fare sesso”.