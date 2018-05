PARIGI – Vincent Cassel si risposa. L’attore francese, ex marito di Monica Bellucci, ha fatto la proposta di matrimonio alla modella italo-francese Tina Kunakey, sua compagna da tre anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Ad annunciarlo è stato un post della stessa Tina, 21 anni, su Instagram: una foto di lei e Vincent e l’emoji di un anello. Secondo le prime indiscrezioni la coppia si potrebbe sposare a Biarritz, nel Paese basco francese, dove Tina è nata e cresciuta e dove i due si sono conosciuti, mentre i due facevano surf.

“Vincent ancora me lo rinfaccia, ma io non sapevo chi fosse. Tutti lo salutavano, allora io gli ho chiesto: Sei più famoso di Rihanna, che fai nella vita?” – aveva dichiarato la giovane modella – “L’amore non si sceglie, ti travolge e con Vincent è andata così. Ho sempre apprezzato gli uomini più maturi, ma l’amore è arrivato quando non ce l’aspettavamo e lo abbiamo accettato. Cosa ci piace fare insieme? Ci sono cose che non posso rivelare, e poi lo sport, soprattutto surf e nuoto”.

Cassel, 52 anni, è stato sposato con Monica Bellucci per 14 anni e dall’attrice umbra ha avuto due figlie: Deva, di 13 anni, e Leonie, di otto anni.