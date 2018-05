ROMA – Durante il Royal Wedding, Victoria Beckham è parsa cupa, gli occhi quasi sempre rivolti verso il basso, mai un sorriso sul volto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Gli utenti si sono subito scatenati nel cercare di capire il motivo di tanta tristezza, in una giornata che invece ha visto tutti gli altri ospiti mostrarsi allegri e spensierati.

Tra le tante indiscrezioni circolate sulla tristezza fuori luogo dell’ex Spice Girls, la più sinistra e clamorosa parlava addirittura di un possibile tradimento da parte di suo marito David Beckham consumatosi nei giorni precedenti e scoperto da Victoria proprio a ridosso della cerimonia. In realtà, però, la ragione di tanto grigiore pare molto più banale. A rivelarla è stato il Daily Star, che ha tentato di indagare a fondo per capire cosa fosse successo alla coppia vip. Dietro quegli occhi spenti ci sarebbe infatti semplicemente un post sbronza.

Victoria aveva trascorso la sera precedente, come riportato dalla testata britannica, in compagnia di alcuni parenti arrivati in Inghilterra per la grande occasione. Una serata durante la quale sono volati i brindisi e l’orario si è fatto decisamente tardo, con l’ex cantante che si sarebbe così presentata al Royal Wedding stravolta e molto sbattuta. Una versione ufficiale, ovviamente, non ci sarà mai.