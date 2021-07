Victoria De Angelis sembra piangere... ma non è così: nessuna molestia, smentita la fake news

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, sembra piangere durante un video. E qualcuno ipotizza che sia stata vittima di molestie sessuali. Magari un uomo le ha toccato il lato B. Ma non è così, non c’è stata nessuna molestia e lei non stava piangendo.

Victoria De Angelis smentisce le molestie

Victoria sui social smentisce le voci che si inseguivano: “Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e non è successo nulla. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perchè mi toccavo gli occhi. Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente”.

Maneskin in vetta alla hit parade

I Maneskin, galvanizzati dagli enormi successi sulla chart mondiale di Spotify, restano saldi in vetta alla hit parade Fimi/Gfk per la seconda settimana consecutiva con il loro Teatro d’ira (anche secondo tra i vinili più venduti) e confermano l’ottava posizione con il loro Ep di debutto Chosen. Stabile anche il secondo posto con Sangiovanni, giovane cantautore finalista di Amici di Maria De Filippi, e la terza posizione del rapper Rkomi con Taxi Driver.

Il video di I wanna be your slave fa il pieno di visualizzazioni

Maneskin ancora a valanga. Arriva il video di I wanna be your slave e su YouTube piovono oltre 1,5 milione di visualizzazioni in tempi brevissimi. Il video proietta per l’ennesima volta la band romana -protagonista di 2021 stellare tra Sanremo e Eurovision- in vetta alle tendenze di Twitter, con utenti e fan entusiasti. Particolarmente apprezzata, a giudicare dalle immagini pubblicate, la sequenza con il bacio tra il frontman Damiano David e il batterista Ethan Torchio che condividono una gomma da masticare.