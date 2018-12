“Vieni da me”, Raffaella Fico: “Cristiano Ronaldo? E’ un po’ egocentrico”

ROMA – “Cristiano Ronaldo è come lo vedi: un bell’uomo, molto attento al suo fisico. È un po’ egocentrico ma prende sul serio il suo lavoro. Ama il calcio ed è molto attento. Stento a credere alle accuse contro di lui: con me è stato un gentiluomo”. Queste le parole di Raffaella Fico a “Vieni da Me” di Caterina Balivo, dove ha parlato del suo ex, Cristiano Ronaldo.

Nell’intervista, Raffaella Fico si è soffermata anche a parlare pure di Mario Balotelli. Dopo i litigi di qualche anno fa, Raffaella e Mario hanno ricucito un legame per il bene della figlia Pia. “Oggi i rapporti sono distesi, siamo molto sereni. Lo raggiungo spesso a Nizza in modo che Pia possa trascorrere un po’ di tempo con il padre. Lei è felice di stare con lui”, ha spiegato Raffaella, che vive da tempo a Napoli. Ma nel 2019 si trasferirà a Milano, subito dopo il matrimonio con l’attuale fidanzato Alessandro Moggi.

“Alessandro Moggi – conclude la Fico – è il mio presente e stiamo costruendo insieme il nostro futuro. Crisi? In tutte le coppie ci sono alti e bassi”.