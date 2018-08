BIARRITZ – Si sono sposati a sorpresa Vincet Cassel, 51 anni, e la compagna Tina Kunakey, 21 anni. Il matrimonio, informale e festeggiato in piazza, è stato celebrato a Biarritz, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sulla costa basca a sud-ovest della Francia.

L’attore, ex marito di Monica Bellucci, e la modella erano vestiti entrambi di bianco: lui con una camicia rosa chiaro sotto al completo candido, lei con uno scollatissimo abito in tulle firmato Vera Wang.

Cassel si è separato dalla Bellucci nel 2013, dopo 14 anni di matrimonio. Con l’attrice italiana ha avuto due figlie, Deva e Léonie. “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solteiro, single, aveva dichiarato Cassel a Vanity Fair. È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato. Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così”.

Cassel e Monica Bellucci si sono separati dopo un amore durato 18 anni ma restano in buoni rapporti: “Non farei mai nulla di male nei confronti di Monica, ha detto l’attore sempre a Vanity Fair. Le voglio molto bene e la rispetto. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall’altra parte del mondo”.