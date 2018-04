ROMA – Il sindaco di Roma Virginia Raggi pare sia rimasta sedotta dal fascino di Alejandro Agag, re della Formula E e delle auto da corsa elettriche. Riporta Dagospia che quando la Raggi dice “è sbocciato un amore” non intende quello tra la capitale e la Formula E ma il suo per i modi affabili di Agag. Si dice anche che la Raggi si è presentata apposta così elegante alla cena alla quale il suo nuovo amico Alejandro l’aveva invitata.

Scrive Dagospia:

Virginia Raggi, dicono sedotta dal fascino di Alejandro Agag, che ha invaso la Capitale con il carrozzone delle sue macchine elettriche da competizione. Pare che quando la sindaca se ne esca con l’espressione «È sbocciato un amore» non intenda quello tra la città eterna e le corse eco, ma il suo per i modi affabili di Agag, che in privato avrebbe paragonato a quelli di Giovanni Malgò. Si narra che la dolce Virginia si sia messa anche tutta in ghingheri per una cena alla quale il suo nuovo amico Alejandro l’avrebbe invitata seduta accanto a lui.