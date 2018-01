ROMA – Il gossip impazza tra i Cinque Stelle: Virginia Raggi e Andrea Severini sarebbero tornati insieme. L’ex marito, mollato poco prima della salita di lei al Campidoglio, è riuscito a riconquistare il cuore della sindaca di Roma. Addirittura, scrive il quotidiano Il Tempo, sarebbe già ritornato sotto il tetto coniugale.

Severini, 44 anni, regista radiofonico di Rds, e pasionario di lunga data del Movimento 5 stelle, era stato proprio lui a lanciare Virginia in politica, ricevendo in cambio un due di picche. Grande assente della prima ora gloriosa: non c’era nelle foto ufficiali, non ha accompagnato la moglie, non era lì a stringerla a sé quando la notizia della clamorosa investitura l’ha colta sola e commossa in una stanza del quartier generale grillino.

Ma ha continuato a difenderla a spada tratta, sempre e comunque, anche dopo i rumors di una relazione sempre smentita col braccio destro Daniele Frongia. E pure dopo la strana storia dell’assicurazione intestata alla sindaca di Roma sei mesi prima che fosse eletta. Ora Virginia e Andrea avrebbero fatto la pace, riuniti sotto un unico tetto con il loro figlio, Matteo, di 8 anni.