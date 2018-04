ROMA – Virginia Raggi è tornata insieme al suo ex marito, Andrea Severini. E’ stata la stessa Virginia Raggi a pubblicare la foto di lei insieme al marito seduti sul prato del Circo Massimo a godersi le celebrazioni per il Natale di Roma. E anche dal Campidoglio ora confermano: sì è vero, sono tornati insieme. Un avvicinamento, quello tra la Raggi e Severini, graduale e lento. “Adesso in effetti la sindaca sta meglio”, raccontano in Campidoglio. “Si vede, no?” Era il giugno del 2016, quando con una lettera pubblicata su Facebook, il marito annunciò la rottura:

“Sono 21 anni che ti conosco, ora per noi è un momento difficile è inutile nasconderlo, ma io sarò sempre accanto a te. Cercherò di proteggerti il più possibile anche da lontano…”.

Poi il caos. L’arresto di Marra, il ricovero per stress del sindaco. Sempre con Andrea Severini al fianco: “Virginia sta bene, ha avuto un lieve malore”. Poi le vacanze insieme in Alto Adige, poi quelle estive in Corsica. E ora il ritorno insieme.

Adesso -scrive Simone Canettieri per il Messaggero – le ombre se ne vanno e la famiglia sembra essersi addirittura allargata. Si chiama Puffo, l’ ultimo arrivato a casa Raggi-Severini, un batuffolo di pelo proveniente dal canile comunale. Un nuovo amico per Matteo, e non solo.