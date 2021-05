Virginia Saba, compagna di Luigi Di Maio, ha parlato di sé e della relazione con il Ministro degli Esteri ad Un Giorno da Pecora rivelando i piani per il matrimonio. “Se con Luigi stiamo pensando al matrimonio? In questo momento non c’è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe” ha svelato la giornalista. Poi su una possibile proposta, lei rivela: “Se c’è già stata una richiesta ufficiale? No, adesso c’è da pensare alla politica. Diciamo che è nei nostri programmi però un po’ più in là”.

Virginia Saba sulla relazione con Di Maio

La giornalista ha parlato della relazione con Di Maio, una storia che dura ormai da due anni, “due anni e mezzo” precisa Virginia, nonostante i molti impegni del politico. “Lo vedi di più ora col governo Draghi o lo vedevi di più prima con Conte?”, chiede la conduttrice Geppi Cucciari. “Lo vedevo poco prima, con Conte premier, e lo vedo poco ora con Draghi: ci vediamo a colazione e poi a cena, anche se a volte lui torna quasi a mezzanotte, e io cerco di aspettarlo”, racconta.

“E in casa chi è il capo politico?”, chiede l’altro conduttore Giorgio Lauro, “quando avete una discussione chiamate Crimi per dirimerla?”. “No no, in casa il capo sono io” precisa ridendo. E per quanto riguarda la gelosia, ammette la giornalista, “Luigi è geloso, ma il giusto, si fida molto di me”.