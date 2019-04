ROMA – Una quasi first lady in sottoveste. Il settimanale di gossip Chi pubblica le foto di Virginia Saba, compagna del vicepremier M5s Luigi Di Maio, in lingerie e pose ammiccanti.

Nel numero in edicola mercoledì 10 aprile, anticipato da Dagospia, la rivista diretta da Alfonso Signorini tira fuori delle immagini scattate alla giornalista televisiva sarda nove anni fa da un fotografo.

Forse all’epoca la futura assistente parlamentare ambiva al mondo dello spettacolo, più che a quello della politica. Fatto sta che si è svestita e mostrata con indosso solo sottovesti di pizzo, bikini e maschere piumate stile “Eyes wide shut”, il celebre film di Stanley Kubrick.

Come scrive il settimanale, “nulla di cui vergognarsi, si intende, o che possa andare al di là di qualche scatto fatto per gioco da un fotografo a una bella ragazza che si diverte al mare o che ha deciso di regalarsi un book di immagini un po’ più sexy del normale solo per vanità personale o perché magari aspira a fare la modella o la showgirl”. Ma di certo foto che non passano inosservate, soprattutto se riguardano la fresca compagna di un giovane leader politico. (Fonte: Dagospia, Chi)