ROMA – Flavio Briatore avrebbe davvero una nuova fidanzata, ma non si tratta di Taylor Mega. Il manager avrebbe infatti archiviato definitivamente l’amore con la ex moglie Elisabetta Gregoraci con Vittoria Di Flavio, giovane abruzzese nata a Pescara che lavora al Billionaire, il locale di Briatore in Costa Smeralda.

Il settimanale Oggi ha fotografato Briatore e la giovane compagna a cena insieme a Milano, e poi insieme in uno degli hotel più lussuosi della città.

Mora, capelli lunghi e fisico statuario, Vittoria Di Flavio assomiglia non poco proprio ad Elisabetta Gregoraci, che ormai per l’ex team manager di Formula 1 pare ormai acqua passata.