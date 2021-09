Il magazine MOW ha intervistato, a margine della manifestazione “Biker Fest” di Granarolo (BO), la pornostar Vittoria Risi a riguardo della propria passata relazione con il noto critico e storico dell’arte, Vittorio Sgarbi.

Vittoria Risi, intervistata dal magazine MOW, ha parlato così della sua relazione con Vittorio Sgarbi: “Ci sentiamo e siamo rimasti amici. Ultimamente mi ha chiamato anche alle 4 di notte – ha confidato l’attrice veneta – Perché sa che sono una notturna”. La stella dell’intrattenimento per adulti è nata e vive a Venezia e ha illustrato la passione per l’arte, che l’accomunava all’ex fidanzato: “sono diplomata all’Accademia di Belle Arti e nel 2019 avevo già avviato il mio studio, perché mi è sempre piaciuto dipingere ed è un po’ di tempo che mi dedico alla pittura – illustra l’attrice a mowmag.com – ma dopo è arrivata la Pandemia e ha un po’ incasinato alcuni progetti”.

Biker Fest, ospiti d’eccezione Vittoria Risi e Franco Trentalance

Vittoria Risi si è esibita in conclusione del festival motociclistico all’aperto, in un breve spettacolo di Burlesque ed è stata presentata sul palco dall’ex collega e scrittore, Franco Trentalance, in veste di testimonial dell’associazione Motorlab per la sicurezza stradale, che ha animato la serata insieme alla conduttrice di Go-TV163, Francesca Agnati. Come informa il reportage su MOW, i due attori avevano interpretato insieme, nel 2010, una nota pellicola del settore: “Casino ’45”, film di ambientazione storica e primo lungometraggio europeo a luci rosse in 3D, diretto dal regista italiano Steve Morelli (alias di Vincenzo Gallo) e in nomination per l’Oscar dell’intrattenimento per adulti a Las Vegas, durante l’edizione del 2013.