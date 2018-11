ROMA – Vittorio Brumotti, dopo l’addio alla velina Giorgia Palmas (oggi legata all’ex nuotatore Filippo Magnini), ha ritrovato il sorriso accanto alla ereditiera Annachiara Zoppas. E pare che la coppia già stia pensando al matrimonio.

Legati da alcuni mesi, Brumotti e Zoppas sono più affiatati che mai. Intervistato dal programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’, l’inviato di Striscia la Notizia non ha escluso la possibilità di convolare presto a nozze con la sua metà. “Io e Annachiara sposi? Si mormora questa cosa, piano piano ci si arriverà…”, ha risposto ai giornalisti.

Annachiara Zoppas, classe 1990, è una imprenditrice ed influencer, oltre che ricca ereditiera. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi.it, infatti, è la figlia di Enrico Zoppas, presidente della San Benedetto Spa. Da qualche tempo a questa parte, ormai, condivide sui suoi popolatissimi canali social tante romantiche dediche indirizzate al suo nuovo fidanzato.

L’ereditiera ha parlato dei momenti di vita quotidiana che condivide con il suo compagno che sono all’insegna soprattutto della semplicità.

”Se sono pronta alle nozze? Io sì, assolutamente. Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità. Ci accomuna il desiderio pazzo di condividere tutto, l’amore per la vita semplice, il piacere di viaggiare e continuare a scoprire e capire cose nuove. Non amiamo la mondanità: per stare bene ci basta cucinare qualcosa a casa e guardare un film. A volte bruciamo tutto ma, pazienza, ci ridiamo sopra”.