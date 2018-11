ROMA – Vittorio Feltri spara a zero su Asia Argento e Fabrizio Corona: “Si conferma una gran cinofila”, scrive su Twitter il direttore di Libero, “dopo aver baciato sulla bocca il cane, ha limonato con Corona”.

Il riferimento di Feltri è una famosa scena di un film (“Go Go Tales” di Abel Ferrara) dove Asia Argento bacia un cane.

Così continua a far discutere la storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento. Corona che, intervistato da Verissimo, intanto spiega di avere intenzioni serie:

“Lei, è me al femminile. La prima volta l’ho vista a casa sua il pomeriggio prima di andare al Grande Fratello, per questo poi ero un po’ stordito, perché avevo la testa da un’altra parte! Noi – prosegue – siamo pieni di caos, due persone che hanno sofferto. In 15 giorni che ci frequentiamo mi conosce meglio di una persona che mi frequenta da sempre, perché siamo simili, abbiamo un tormento interiore che è difficile da capire”. Se sia o meno innamorato, Fabrizio risponde: “Sono presissimo, mi piace tantissimo. Asia non è come le altre ragazze, è un’altra cosa. Si è letta i miei libri. Dopo aver fatto l’amore mi ha chiesto una dedica sul mio libro ‘Mea culpa’ e le ho scritto: ‘Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo’. Ci sentiamo tutti i giorni, la rivedrò settimana prossima. Voglio passare del bellissimo tempo con lei. Quando viene a Milano mi piacerebbe farle conoscere Carlos, ma lei predica calma, perché è una donna di 43 anni”.