ROMA – “A Malta ho una ragazza: l’ho vista qualche giorno fa, si chiama Mirta, abita a La Valletta. Ma ne ho anche una in Sardegna: io non abbandono mai una donna”. Vittorio Sgarbi, neo sindaco di Sutri, ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio1, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha anche detto di essere favorevole alle unioni civili: “Ma solo a quelle. Io abolirei il matrimonio”.

Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, pari a 2.207 voti. Il critico d’arte ha preceduto il candidato della Lista Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,20% (1.547 voti). “Sono felice e soddisfatto”, il commento di Sgarbi che in passato ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino, dal 2008 al 2012, nel comune siciliano di Salemi.