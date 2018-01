ROMA – Vittorio Sgarbi torna a parlare della morte del padre e lo fa con una sottile ironia. “Mio papà non è morto, è tutta una balla di mia sorella per lanciare il suo ultimo libro”, scrive il critico d’arte. Un messaggio commovente per il papà Giuseppe Sgarbi, perché “la morte non esiste”.

Libero quotidiano riporta le parole che Sgarbi ha utilizzato per elaborare il lutto che l’ha colpito. Giuseppe Sgarbi, 97 anni, è morto il 23 gennaio lasciando nello sconforto il noto critico d’arte e la sorella Elisabetta. E così Sgarbi sceglie l’ironia per combattere il suo dolore: