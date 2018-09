Vladimir Luxuria confessa: “Quando mi guardavo allo specchio…”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Ora”, Vladimir Luxuria parla della sua esperienza a “Tale e quale show”:

“Ho la possibilità di crescere e di imparare perché, come diceva il grande Eduardo De Filippo, gli esami non finiscono mai. Ho l’occasione di lavorare con dei grandissimi professionisti, insomma, sono davvero in buone mani”.

L’ex parlamentare poi parla di amore: “Oggi non temo più l’amore nonostante le delusioni avute. Credo ci si possa innamorare ad ogni età. Pensiamo al finale del romanzo L’amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez, dove i due protagonisti fanno l’amore per la prima volta in tarda età. L’amore non deve avere limitazioni di nessun genere”.

Infine Vladimir confessa: “Un tempo, quando mi guardavo allo specchio, mi vedevo uomo, ma mi sentivo donna. Ho fatto e faccio ancora un grande lavoro per allineare il corpo all’anima, a un’anima che non voleva cedere, ma sono a un buon punto”.