ROMA – Vladimir Luxuria si racconta e rivela: “Ho avuto una storia con un politico del centrodestra. Gli ero affezionata. La sua invece era soprattutto una attrazione sessuale. Una volta è venuto da me con l’auto blu e la scorta, una cosa strana al Pigneto, che è un quartiere popolare”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] L’ex parlamentare di Rifondazione Comunista ne ha parlato con Peter Gomez al suo programma sul canale Nove La Confessione.

Incalzata da Gomez, Luxuria non ha voluto dire se si trattasse di un ministro o di un sottosegretario: “Era una persona in vista, è venuto con tutta la scorta in via del Pigneto, un quartiere popolare dove abitavo. Non avevano mai visto una cosa così: si sono tutti girati, ed io ho temuto che questa cosa uscisse… e gli ho detto: ‘Se ti comporti così, finiamo sui giornali’”.

La ex parlamentare ha poi ricordato le avances ricevute da alcuni parlamentari: “Mi capitava spesso nelle lunghe sedute che qualcuno mi telefonasse per farmi delle lunghe avances. E fin qui va bene. Mi dava un po’ fastidio quando queste stesse avances venivano fatte da tutte quelle persone che poi quando si parlava di questi temi erano quelli che puntavano il dito. Però io un po’ questa ipocrisia la conosco. Ma c’era un metodo per farli smettere quando si facevano insistenti: dicevo loro che se avessero fatto un’altra chiamata l’avrei detto ai giornalisti. E finiva lì”.