ROMA – Walter Nudo torna a parlare della sua castità. “La mia astinenza dal sesso? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi”, ha confidato a Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

La conduttrice di Canale 5 ha voluto fare all’ex concorrente del Gf Vip la domanda che “tutta Italia si sta facendo”. E l’attore non ha avuto reticenze a riguardo.

“Non mi sono rifidanzato, sono ancora single” – ha confermato l’ex sportivo – “Ho 48 anni e sto bene così”. Al che Barbara D’Urso ha colto l’occasione per “promuovere” il bel Walter: “Ha 48 anni, è single e sa fare il caffè… Ragazzi, è perfetto!”. Quindi ha parlato di Francesca Cipriani, rimasta davvero colpita dalla bellezza e dalla prestanza fisica di Walter Nudo: “Le ho promesso che saremmo andati a cena insieme, ma per parlare di lei, quindi ora sei costretto ad invitarmi”.

Al che l’ex concorrente del Gf Vip ha risposto, riguardo alla Cipriani: “Mi ha contattato il suo manager, gli ho detto che è una bravissima ragazza, ma ho delle cose in sospeso, devo mettere in ordine la mia vita prima di andare avanti”. Il riferimento è alla sua ex moglie, Céline Mambour, che evidentemente non ha ancora dimenticato.