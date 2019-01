CAPRI – Walter Nudo a Capri con l’affascinante Natalia Bush. Ad immortalarli è il settimanale Chi secondo il quale il vincitore del Gf Vip sarebbe prossimo a rompere il suo periodo di castità. Non più tardi di qualche giorno fa però il modello aveva assicurato da Barbara D’Urso che la sua astinenza perdurava e nessuna tentazione avrebbe prevalso sul bisogno di chiarire con la sua ex moglie Celine Mambour, alla quale si sente ancora molto legato.

Ma ora a distrarlo dall’obiettivo potrebbe essere la bella 34enne Natalia Bush. Lei è una modella spagnola, nota in Italia per aver partecipato nel 2006 ai Raccomandati, il programma di Carlo Conti su RaiUno. Nel 2008 ha debuttato al cinema nel film La fidanzata di papà al fianco di Massimo Boldi e Simona Ventura. Attualmente, dicono i bene informati, la bella Natalia è single: in passato è stata coinvolta sentimentalmente con Gue Pequeno e precedentemente con l’imprenditore Lorenzo Riva.

Walter Nudo e Natalia Bush, entrambi ospiti della kermesse cinematografica Capri Hollywood, sono stati fotografati insieme e abbracciati durante la proiezione di un film e poi mentre posavano per un servizio fotografico ai faraglioni, con tanto di tuffi. Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, tra i due sarebbe scattata una certa intesa. Anche se siamo ancora lontani dalla parola amore.