Walter Nudo, l’ex compagna: “Abbandonò me e i suoi figli senza un soldo”

ROMA – Intervistata dal settimanale “DiPiù”, Tatiana Tassara, l’ex compagna di Walter Nudo, confessa:

“Walter mi abbandonò senza un soldo e con due bambini da crescere – racconta – Ho visto le lacrime di Walter in televisione, ho visto la sua disperazione. Credo che le sue siano più che altro lacrime dettate dai numerosi sensi di colpa che affollano la sua mente, nei confronti di Elvis e Martin, ma forse anche nei miei confronti visto che per anni si è allontanato da noi e io, da sola, con il sudore della mia fronte con ore e ore trascorse a lavorare, ho cresciuto quei bambini che oggi sono diventati due uomini meravigliosi. Ho sempre fatto la ballerina e insegnato danza a vari livelli. Ma i soldi non bastavano mai e allora poteva capitare che mi arrangiassi facendo la cameriera”.

“Walter – continua a raccontare Tatiana – ha recuperato un rapporto con loro quando erano adulti, si è trovato ragazzi belli e fatti, di grande levatura. E quando lui si è riavvicinato a loro, invece di alzare i muri, lo hanno accolto a braccia aperte”.

“Io – conclude – ho sempre parlato bene del loro papà, non ho fatto nulla per allontanarli. È stato Walter ad allontanarsi da noi quando loro erano piccoli”.