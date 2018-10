ROMA – Un armadio pieno di scarpe, per la maggior parte le costose Louboutin. Un’altra anta invece dedicata solo alle borse, dove spiccano le Chanel. E ancora una sezione dedicata interamente a Hermès e un’altra a comode sneakers. Wanda Nara apre il suo armadio in stile Sex and the city ai suoi fan, pubblicando su Instagram gli scatti di tacchi, borse griffatissime e scarpe personalizzate.

La moglie di Mauro Icardi nelle sue stories di Instagram pubblica foto e video di un momento quasi privato: il riordino del suo armadio. Tra le foto non passa certo inosservata la sezione dedicata ai vertiginosi tacchi a spillo e alle riconoscibilissime Louboutin dalla suola in rosso. Anche le borse lasciano a bocca aperta: tante e ordinate per colore e dimensione, ovviamente tutte di grandissimi brand. Per Hermès, invece, c’è addirittura un’area intera: uno spazio dedicato alle sue borse, accessori senza tempo per il desiderio di una donna.

Come in ogni cambio di stagione, arriva il dubbio su cosa tenere e cosa gettare e così Wanda Nara chiede aiuto ai suoi fan, chiedendo quanto piacciano le Louboutin che ha in mano. Non mancano nemmeno le sneakers personalizzate, dove tutti in maglia col numero 9 appaiono lei, il marito e i figli.