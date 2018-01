MILANO – E’ stato un inizio dell’anno bollente per Wanda Nara. La showgirl argentina, moglie dell’attaccante e capitano dell’Inter Mauro Icardi, è stata in vacanza alle Maldive insieme al marito e ai figli e ha deliziato i suoi fan con scatti osé su Instagram. Ma qualcuno si domanda se non abbia usato photoshop…

In una foto, infatti, la signora Icardi, manager del capitano dell’Inter, si mostra con un bikini molto simile a vera lingerie e una vestaglia nera quasi trasparente. Il gioco di specchi, però, secondo qualcuno dei tanti follower della bella Wanda farebbe pensare ad un ritocco della foto, un utilizzo maldestro di photoshop.

(Foto da Instagram)