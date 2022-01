Wanda Nara e Icardi di nuovo in crisi: lui non la segue più e disattiva Instagram, lei pubblica foto senza fede (foto Ansa)

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero di nuovo in crisi. Quindi ci sarebbero le basi per un altro capitalo del “Wandagate”. Infatti dopo la scappatella di Maurito con China Suarez, non c’è più pace per questa coppia tra riappacificazioni e nuove rotture.

Icardi, nuova rottura con Wanda Nara? Ecco i nuovi indizi social

Ma quali sono le novità che stanno infuocando il dibattito sui social? Alcune cose avvenute la scorsa notte. La diatriba social è stata avviata dall’ex attaccante dell’Inter. Prima Icardi ha smesso di seguire Wanda Nara, poi ha addirittura disattivato il suo account Instagram. Due segnali forti nell’epoca dei social network. E’ abbastanza clamoroso non seguire la propria moglie sui social. E’ un chiaro segnale di rottura. Anche chiudere Instagram è un segnale piuttosto forte per una persona estremamente social come Maurito.

Wanda Nara risponde a Mauro Icardi su Instagram

Come ha risposto Wanda Nara? Sempre sui social network naturalmente. Perché se Icardi è una icona dei social, Wanda non è di certo da meno. Anzi lo è ancora di più. La signora Nara ha pubblicato una foto senza fede nuziale. Ennesimo segnale della loro nuova rottura.

Il retroscena del giornalista argentino esperto di gossip

Il giornalista argentino Angel De Brito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ieri qualcuno mi ha scritto dall’account di Icardi. Qualcuno mi ha mandato un messaggio con una denuncia… Dubito sia stato lui».