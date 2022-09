Wanda Nara e Icardi si separano, lei lo annuncia sui social. E si parla già di un nuovo amore…

Dopo Totti e Ilary Blasi, anche Wanda Nara e Icardi si separano. Dopo che la showgirl scoprì il tradimento di suo marito con l’attrice Eugenia La China Suarez, la loro storia d’amore è proseguita ma la crisi non si è mai risolta definitivamente. Ora arriva l’ufficialità dell’addio, via social. A darlo Wanda.

Wanda Nara-Icardi, l’annuncio della separazione

Nella tarda serata di ieri, ecco la storia su Instagram che conferma i rumors di un’estate intera. Uno sfondo nero e un annuncio. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo sappiate da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Lei ha già un nuovo amore?

Wanda Nara annuncia così l’imminente divorzio dal suo secondo marito Mauro Icardi, dopo otto anni di matrimonio. Una storia iniziata con lo scandalo del tradimento ai danni di Maxi Lopez e che adesso, secondo quanto raccontato dai media argentini, vedrebbe la showgirl molto vicina a un giovane cantante, L-Gante. Dai profili social del nuovo attaccante del Galatasaray, al momento, nessuna novità.