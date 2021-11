Wanda Nara e il tradimento di Icardi: "Eravamo in un maneggio. Ho preso il suo telefono e..."

Wanda Nara, intervistata dal canale argentino Telefe, ha raccontato per la prima volta la sua verità sul tradimento di Icardi. Al momento però è andata in onda soltanto una prima parte dell’intervista. L’altra parta, almeno per ora, è a pagamento.

Capitolo 1: il maneggio

“Stiamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita. Eravamo in un maneggio con le nostre due figlie a cavallo. Una ragazza che organizza le nostre feste mi ha chiesto una foto, sapevo che c’erano sul telefono di Mauro e quando ho guardato ho visto gli screenshot di una conversazione con una donna molto famosa il cui nome già sanno tutti”.

Wanda Nara parla ovviamente dell’attrice argentina Eugenia ‘China’ Suarez, che peraltro durante tutta l’intervista Wanda Nara non nomina mai.

Capitolo 2: la rabbia

“Era ovvio – continua – che si generasse tutto questo, ho già sperimentato separazioni con altre coppie. Se non parli, iniziano a inventare. È stata colpa mia, perché prima di parlare con un’amica o con mia sorella ho caricato una storia. Sono sempre al telefono e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la guerra. Con Mauro ci siamo sempre mostrati tutto. Ho sempre controllato il cellulare e non ho mai trovato nulla. Abbiamo iniziato la nostra relazione da amici. Gli ho sempre detto tutto e lui tutto a me. I calciatori devono sapere che hanno il potere che qualsiasi loro messaggio o reazione faccia morire qualsiasi donna”.

Capitolo 3: la rabbia

“La mia reazione è stata un po’ da ‘macho’. Sono molto all’antica: non siamo una coppia aperta. Per me un piccolo messaggio è il divorzio. I messaggi dicevano cose che una donna con i miei valori non avrebbe mai scritto e non mi aspettavo che Mauro non me lo dicesse. Non avevamo mai avuto un problema del genere”.

Quanto alla ‘China’ Suarez, “non ero sua amica, ma avevamo un buon rapporto. All’inizio per la rabbia ho incolpato la donna, ma poi ho visto che non avevo niente con lei”.

Wanda ha svelato qual è stata la reazione del marito quando lei ha scoperto i messaggi: “Mi ha detto che è stata una sciocchezza, che è stato l’errore della sua vita. Lui stesso mi ha detto che c’è stato un incontro e che non è stato niente ed è vero che non è successo niente. Sì, sembra che lei sia venuta a Parigi. Quando è successo questo, sono esplosa, ho preso l’aereo e sono andata a casa mia in Italia. Mauro avrebbe divorziato al mio posto. Non è stato davvero niente se ci pensi, ma per me è stato molto a causa dei codici che abbiamo”.

Capitolo 4: la telefonata

Wanda ha confermato anche la telefonata con la China dopo che la situazione si è ricomposta: “La prima cosa che ho fatto è stata chiamarla e scusarmi per la storia con quella parola poco elegante. Quello di cui abbiamo parlato rimarrà tra noi. Per me un messaggio è molto serio, non importa se è successo o meno. Oggi ho piena fiducia in Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne. Se non mi fidassi, non potrei continuare con lui. Hanno detto che ho visto altre cose di Mauro, ma non c’è niente di più falso. Giuro sui miei cinque figli che non ho mai avuto questo tipo di problema con lui”. Quanto alla ‘minaccia’ di Icardi di smettere di giocare qualora Wanda non lo avesse perdonato, lei ci ha scherzato su: “È vero, mi ha detto che voleva lasciare il PSG ma non sappiamo se è vero”.

Capitolo 5: Maxi Lopez

Wanda Nara ha poi ringraziato l’ex Maxi Lopez: “Si è comportato bene, mi ha offerto il suo aiuto. L’importante è che abbia preso i ragazzi e li abbia tenuti fuori da tutto questo. Ho ringraziato lui e la sua compagna”.