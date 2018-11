ROMA – Mauro Icardi resta in panchina contro il Genoa e Wanda Nara, ospite di Tiki Taka, lancia una frecciatina a Spalletti: “Mauro non ha giocato tre partite, ha fatto sei gol ed è lì lì con Cristiano Ronaldo in classifica marcatori (CR7 ne ha realizzati sette; ndr). Vorrei vederlo Ronaldo nella Juventus a star seduto tranquillo in panchina mentre la sua squadra segna 5 gol e lui potrebbe farne tre”.

Wanda Nara poi, alla vigilia della partita di Champions League, parla di e del Barcellona: “Al Barcellona lo legano ricordi meravigliosi, è cresciuto lì, con Messi c’è un’amicizia bella. Quando siamo stati a Barcellona siamo andati a trovare tanti amici”.

Icardi può giocare con Lautaro? “Sì. Lautaro è abituato a giocare con un nove, gli faceva fare tanti gol e arriverà il momento. Si deve ancora abituare, non è facile. Piano piano arriverà”. E poi la moglie-agente di Icardi parla di calcioemrcato e smentisce la notizia di un interessamento del PSG: “Se il PSG mi ha chiamato per lui? Mai, non conoscono il mio numero”.